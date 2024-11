Ilgiorno.it - Pericoli sulle strade della Valle. Due incidenti al giorno provocati da animali selvatici

Leggi su Ilgiorno.it

di Valtellina e Valchiavenna il mese scorso sono stati ben 58 glistradali accertati che sono statio che hanno, comunque, visto coinvolti. Al primo posto tra quelli con cui più frequenti sono stati gli impatti i cervi (25), seguiti dai caprioli (11): praticamente non c’è stato neppure unsenza "incontri ravvicinati" con uno di loro. Alcune curiosità: nella lista dei sinistri c’è anche chi ha ammaccato l’auto o è uscito di strada per evitare un fagiano, un gatto e uno scoiattolo. I numeri arrivano dal puntuale report mensile dell’attività del Corpo di polizia localeProvincia di Sondrio guidato dal commissario capo Piermario Pollieno. E che i cervi rappresentino un pericolo per chi si muove in auto lo dimostra anche il numero di ungulati trovati morti e smaltiti – altra voce fissa del report - che il mese scorso sono stati 16, cui vanno aggiunti anche quattro caprioli.