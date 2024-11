Oasport.it - Perché Alcaraz é già fuori alle ATP Finals per il quoziente game. Ruud favorito, Rublev spera

Leggi su Oasport.it

L’avventura di CarlosATP2024 si è conclusa. Lo spagnolo è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev (n.2 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 nell’ultima giornata del gruppo “John Newcombe” ed è costretto a salutare l’Inalpi Arena. Una partita strepitosa del tedesco, in grande spinta da fondo e praticamente inattaccabile al servizio. Zverev supera il turno da primo del girone, quindi, e affronterà domani Taylor Fritz., invece, è matematicamente eliminato. Il coefficientevinti/persi affossa l’iberico, in considerazione anche del risultato della prima partita persa contro il norvegese Casper(6-1 7-5). Un score che è pesato come un macigno sul percorso di Carlitos, costretto quindi a lasciare Torino prima di quello che avrebbe voluto, in una settimana c’è da dire in cui le sue condizioni di salute non erano perfette.