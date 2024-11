Messina scoperti più di 300 lavoratori in nero ed irregolari

Leggi su Dayitalianews.com

L’operazione congiunta “eSTATE IN REGOLA” condotta dal personale ispettivo dell’INPS – Direzione Provinciale di– e dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di, ha fatto registrare significativi risultati nel contrasto dei fenomeni di lavoro sommerso e irregolare nella provincia peloritana.Gli accertamenti si sono concentrati verso le attività maggiormente interessate negli ultimi anni da fenomeni evasivi: il settore dei pubblici esercizi, i luoghi ad alta vocazione turistica, l’ambito dell’agricoltura, le case di riposo, gli autolavaggi e settori peculiari del territorio, come commercio e produzione per conto terzi.Il totale degli accertamenti congiunti effettuati è stato di 56 accessi, da cui è emerso un numero complessivo diindi 115.I controlli eseguiti hanno determinato un numero cospicuo di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’utilizzo di manodopera sprovvista di assunzione rispetto a quella presente nel luogo di lavoro al momento dell’accesso e didenunciati per aver indebitamente percepito indennità mensile di disoccupazione (NASPI) e redditi di inclusione.