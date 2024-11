Noinotizie.it - Manduria: “Conoscere per tutelare” Anche i droni per la conservazione della costa

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Si è concluso con grande partecipazione e interesse l’evento “per” presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città a. Il progetto “TECNA-SAPR ‘Torre Colimena’”, dedicato al monitoraggio e alla protezione delle dune costiere, è stato ufficialmente presentato al pubblico. Il progetto finanziato nell’ambito del PNRR Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, mira ad utilizzare le nuove tecnologie comee modelli fotogrammetrici in ambiente GIS per il monitoraggio dell’habitat delle dune a ginepro spp., promuovendo pratiche die gestione sostenibile. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi dell’I.I.S.S. Einaudi di, che hanno partecipato con entusiasmo all’evento. La loro presenza è stata un valore aggiunto per la giornata, poiché hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore e di comprendere come la tecnologia possa diventare un alleato prezioso nella tutela dell’ambiente.