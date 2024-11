Ilrestodelcarlino.it - Lube, tutto facile in Challenge Cup. Karlovarsko liquidato in scioltezza

VK0 CUCINECIVITANOVA 3 VK: Fiser 2, Manoogian (L) ne, Pfeffer (L), Bajandic 8, Seidl 4, Balaz, Chromec, Chirivino, Sestan 6, Pastrnak 1, Janson 6, Spulak 6. All. Mascia. CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 4, Gargiulo 6, Loeppky (L) ne, Orduna, Bisotto, Balaso (L), Boninfante 1, Poriya 5, Nikolov 13, Lagumdzija 14, Dirlic 3, Podrascanin ne, Bottolo 12, Tenorio 1. All. Medei. Arbitri: Jakisa (BIH) e Thomsen (DEN). Parziali: 16-25 (21’), 18-25 (24’), 14-25 (22’). Note: spettatori 1.000;battute sbagliate 10, ace 5, muri 3, attacco 45%, ricezione 39% (18%);bs 12, ace 11, muri 7, attacco 65%, ricezione 45% (22%) Laapre la campagna europea 2024-2025 con la piùvittoria stagionale. In Repubblica Ceca è monologo biancorosso nei 16esimi diCup contro il, steso 0-3 come nei precedenti di qualche anno fa in Champions ed apparso pure più debole di allora.