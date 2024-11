Latina carenze igienico-sanitarie in un’azienda apistica | maxi sequestro di miele

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 novembre 2024 – Unè stato eseguito nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di, che hanno condotto un’operazione volta a garantire la sicurezza alimentare nel Sud Pontino, portando alla luce gravi irregolarità pressodella zona. Il controllo, avvenuto nei giorni scorsi, ha messo in evidenza criticità di tipo-sanitario e strutturale nei locali dell’azienda, destinati alla lavorazione e al confezionamento del.Nel corso dell’ispezione, i NAS hanno riscontrato significativenelle condizioni igieniche dei locali e strutture non conformi alle normative vigenti. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del personale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che, verificata la situazione, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività.