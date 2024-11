Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà va in meta. Baffi a favore della ricerca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche quest’anno si è rinnovato il sostegno che il sodalizio rugbistico del Romagna Rfc rivolge all’Istituto Oncologico Romagnolo attraverso il Movember Romagnolo, una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi dedicata alla salute maschile, in particolare per quello che riguarda la prevenzione e lascientifica sulle patologie oncologiche. Rugby, Romagna,: in queste tre ’R’ sta la sintesi di un’iniziativa virtuosa, nata nel mondopalla ovale dalla tradizione dei giocatori dell’emisfero australe di farsi crescere barba eper tutto il mese di novembre, periodo in cui le nazionali sono impegnate in tournee europee. L’idea è così approdata alle nostre latitudini grazie ai giocatori del Romagna Rugby che hanno deciso di dedicarla in particolare a una delle eccellenze del nostro territorio nell’ambitocura econtro i tumori, lo Ior.