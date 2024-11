Gamberorosso.it - La donna che sta rivoluzionando la pasticceria a Lecce con veneziana e cinnamon roll

Dalla moda alla, dalla Puglia a Milano e ritorno passando per Madrid. Ma è la Francia il cuore dolce di Delia Salvo. Novità dell’anno per la Guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso e novità assoluta nel panoramase. Minuta ed energica, dolce con carattere, stile cosmopolita e parisienne. Delia Salvo è un concentrato di passione e dubbi, ricerca della perfezione e modestia il giusto, grandi sorrisi e tanto lavoro.Nessuna orma di famiglia da seguire, una laurea in Lingue e Letterature Straniere ottenuta da fuorisede foggiana a Bari, intanto i primi passi nella moda a Milano e l’Erasmus a Madrid, che finisce con una permanenza di quattro anni in terra iberica. Ma l’amore per lanasce con lei, la accompagna dall’infanzia e torna a fasi alterne a reclamare attenzione.