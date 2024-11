Inter-news.it - Italia ad Appiano Gentile, l’Inter l’accoglie: è arrivato Marotta – Sky

Beppeha appena varcato l’ingresso diper accogliere l’di Luciano Spalletti, che in questi giorni si allenerà a casa del– Il presidente, come riferisce Giorgia Cenni di Sky Sport, ha appena varcato l’ingresso diper accogliere la Nazionale di Spalletti, che durante questi giorni si allenerà proprio a casa delper preparare la prossima partita contro la Francia di Nations League. Il massimo dirigente nerazzurro sarà peraltro ospite anche a San Siro insieme ad altri grandi del calciono, come Adriano Galliani o lo stesso dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente la figura diè ben conosciuta dai quattro interisti convocati da Spalletti, ossia: Barella, Dimarco, Frattesi e Bastoni. Si tratta dunque di un avvicinamento alla partita dal chiarissimo e forte sapore di Inter.