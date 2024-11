Gaeta.it - Incendio mortale in una residenza per anziani in Spagna: decine di vittime e feriti

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha colpito laperJardines de Villafranca, situata a Villafranca de Ebro, in Aragona, causando la morte di almeno dieci persone e ferendone diverse altre. Questa tragedia, che ha sconvolto la comunità locale, è avvenuta nella mattinata di oggi quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati d’urgenza per spegnere le fiamme che si erano propagate rapidamente all’interno della struttura. Il bilancio, fornito dalle autorità locali, è ancora provvisorio in quanto continuano le operazioni di soccorso e verifica. Al momento dell’, erano presenti circa 82 residenti nella struttura.La cronaca dell’Le fiamme sono divampate intorno alle 5 del mattino, probabilmente a causa di un corto circuito o di un guasto tecnico, anche se le cause precise rimangono da chiarire.