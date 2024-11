Gaeta.it - Heinz presenta tre nuove salse per un’esperienza culinaria unica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente svelato treche promettono di ravvivare i piatti quotidiani con sapori innovativi e unici. L’evento, tenutosi a Milano, ha catturato l’attenzione di appassionati e amanti del cibo, i quali hanno avuto l’opportunità di degustare in anteprima Ketchup Pickle, Mayo Spicy e Ketchup Zero, tutte disponibili nel pratico formato da 220 ml. Scopriamo le caratteristiche di queste esclusivedestinate a trasformare ogni pasto insensoriale.Ketchup pickle: un nuovo modo di gustare il classicoIl Ketchup Pickle è una reinterpretazione del tradizionale tomato ketchup, arricchito dal freschissimo sapore dei cetriolini. Questa salsa è stata pensata per apportare un tocco di acidità che vivacizza ogni piatto, rendendolo più interessante per chi ama i sapori freschi e autentici.