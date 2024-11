Ilfattoquotidiano.it - Gentiloni: “Dal Superbonus impatto più negativo che positivo”. M5s all’attacco: “Dice sciocchezze e ci fa tornare all’austerità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iltorna al centro del dibattito politico. Qualche giorno fa Giorgia Meloni, incontrando i sindacati, l’aveva evocato per giustificare le scarse risorse destinate dalla manovra a sanità, scuola e salari degli statali. Ma a far montare la polemica sono state, venerdì, le frasi del commissario Ue all’Economia Paolo: presentando le previsioni economiche d’autunno di Bruxelles l’ex premier italiano ha detto che l‘aumento del debito/pil italiano nei prossimi anni (dal 136,6% del 2024 al 138,2% nel 2025 e 139,3% nel 2026) è anche “dovuto al protrarsi dell’del. Quindi credo sia abbastanza assodato che nell’insieme questa misura che pure aveva delle ragioni comprensibili è uscita un po’ fuori dal controllo e ha avuto unpiùche“.Immediata la reazione dei parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato: un attacco frontale al commissario indicato come membro italiano dell’esecutivo Ue dal governo Conte II.