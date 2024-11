Liberoquotidiano.it - Farmaci, ok a rimborso per fenfluramina Ucb in crisi epilettiche associate a Lgs

Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - Ha ottenuto la rimborsabilità in Italia per il trattamento dellealla sindrome di Lennox-Gastaut (Lgs) ladi Ucb. L'indicazione riguarda l'uso in combinazione con altriantiper pazienti di età pari o superiore ai 2 anni che abbiano mostrato una risposta insufficiente o assente ad almeno 2 terapie antiprecedenti. Il farmaco aveva avuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla Commissione europea per la Lgs nel febbraio 2023, maè già utilizzata in Italia dal 2022 per il trattamento dellealla sindrome di Dravet, sempre come terapia aggiuntiva per pazienti di età pari o superiore ai 2 anni.La sindrome di Lennox-Gastaut - si legge in una nota - è una rara encefalopatia dello sviluppo con epilessia (Dee - Developmental and Epileptic Encephalopathy), caratterizzata daresistenti aie disordini dello sviluppo tra cui disabilità intellettiva, disturbi motori, comportamentali, relazionali e psichiatrici complessi.