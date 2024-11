Ilgiorno.it - Dalla siccità al boom di piogge: la crisi climatica è una catastrofe per l’agricoltura in Lombardia

MILANO – La. L’inizio della stagione irrigua posticipata. L’ipotesi di trasformare le cave dismesse in centri di raccolta d’acqua. Era il 2022. Solo due anni fa laaveva “sete“. I sindaci emanavano ordinanze per limitare l’uso dell’acqua. E il ricorso alle autobotti non era più utopia. Oggi, invece, lo scenario è diverso. Di acqua nel 2024 ne è caduta tanta. È l’altra faccia del cambiamento climatico, quella opposta alle lunghe stagioni secche. Si va per estremi. Quello dell’eccesso di precipitazioni, spesso concentrate in pochi giorni, si riflette sulla stagione agraria appena conclusa. Giovedì Coldirettiha diffuso un primo bilancio proprio mentre a Baku, in Azerbaijan, era in corso la COP29, la Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.