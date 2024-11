Gaeta.it - Controversia legale su gestione handling a Fiumicino dopo esclusione di Swissport dalla gara

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione dell’aeroportuale aè al centro di una battagliacoinvolgente una delle aziende più rilevanti nel panorama dell’assistenza a terra.Italia, controllata svizzera, è stata esclusagraduatoria di un’appositaindetta da Aeroporti di Roma, suscitando una serie di contestazioni e ricorsi al Tar del Lazio. La situazione ha attirato l’attenzione sia degli operatori di settore che degli utenti dei servizi aerei, in un momento in cui laaeroportuale è cruciale per il proseguimento delle operazioni aeree quotidiane.La battagliaper l’Le operazioni dicomprendono una vasta gamma di servizi essenziali per l’efficienza degli scali aerei, tra cui accettazione, imbarco e sbarco dei passeggeri,dei bagagli e rifornimento di cibo e bevande agli aerei.