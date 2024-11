‘Benevento in salute’ presentato il progetto | il calendario degli appuntamenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Ilinfortemente promosso dall’Amministrazione Mastella, punta a potenziare, dopo il successo raccolto con il piano di cardio-protezione del territorio cittadino, il messaggio di educazione sanitaria. Il Comune, pur non averndo l’affidamento dei servizi sanitari, può promuovere stili di vita sani, educare alla cultura della prevenzione, supportare il godimento del diritto costituzionale alla salute. Il piano si articola con una serie di eventi informativi, formativi e consulti medici che si terranno nei prossimi mesi presso le scuole e la casa di Quartiere sita in Via Pacevecchia”, lo rende noto il consigliere comunale delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis.“Tutto ciò sarà possibile grazie alla disponibilità gratuita verso la comunità beneventana di Enti e di singoli professionisti che metteranno il proprio tempo libero e le proprie attrezzature a disposizione del cittadino interessato.