Beccato dai carabinieri mentre fugge da una casa dopo aver rubato In arresto 37enne pontino Dileguati i complici

Nella giornata del 13 novembre, idella Stazione di Scauri, nel comune di Minturno, hanno arrestato un uomo di 37 anni originario di Gaeta per furto in abitazione. Il, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato colto sul fattostava tentando di scavalcare una recinzione in Via Lungomare, in compagnia di altriche, alla vista delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga.in Fuga e Refurtiva RecuperataL’intervento deiè avvenuto nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. Ilè stato fermatocercava di accedere a una proprietà privata insieme a un gruppo di, i quali sono riusciti a far perdere le loro tracce. Nella disponibilità dell’uomo, i militari hanno rinvenuto una serie di oggetti che erano stati sottratti poco prima dall’abitazione.