Bari omicidio di un cittadino indiano senzatetto | tre arresti tra cui due minorenni

La Polizia diha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale die dal Gip del Tribunale per idel capoluogo, su richiesta delle Procure della Repubblica competenti nei confronti di tre persone, un maggiorenne e due, ritenuti responsabili dell’di un, avvenuto a Ceglie del Campo (), il 31 maggio scorso.Il 38enne trovato senza vita in un edificio abbandonato nel quale dimoravano altre persone senza fissa dimora, di nazionalità indiana, pakistana ed italiana, è stato ucciso con due colpi di pistola a salve modificata, calibro 9 mm corto, arma clandestina. È quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di. Risultano indagate altre tre persone che avrebbero garantito al gruppo di fuoco una via di fuga, presidiando la zona e mettendo a disposizione l’auto di uno di loro, per allontanarsi.