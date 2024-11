Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 14 novembre: Azzurri al 31% e Sinner al 9.6%. Endless Love regge il confronto – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, giovedì 142024: BELGIO vs ITALIA – VOTO 7.5Su Rai1 la partita di Nations League Belgio-Italia è stata seguita da una media di 6.806.000 spettatori pari al 30.9% di share (primo tempo a 6.727.000 e il 29.3%, secondo tempo a 6.884.000 e il 32.7%). Bene anche il pre e post gara (3.210.000 spettatori pari al 17.9%). MATCH DI– VOTO 7+Nonostante su Rai1 ci fosse la Nazionale azzurra di calcio gli appassionati di tennis non hanno traditoe il campione non ha tradito loto vincendo un match in poco tempo, così gli sportivi hanno potuto verde anche un po’ di Nazionale. Non a caso il secondo tempo della partita degliha avuto uno share maggiore rispetto al primo tempo. Su Rai2 il match di ATP Finals-Medvedev, in onda dalle 20:41 alle 22:02, è stato seguito da 2.