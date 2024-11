Biccy.it - Antonella Clerici torna con The Voice Kids, due giorni fa è finito Io Canto Generation

Gerry Scotti esi sono dati di nuovo il cambio e – a duedall’incoronazione di Namite Selvaggi, la quattordicenne di Terracina che ha vinto Io– Thedebutterà con le sue Blind Audition.#TheOgni venerdì alle ore 21:30 con @antosu @RaiUno e in diretta streaming su @RaiPlay.Produzione @FremantleIT ##Rai1#ArcobalenoTre pic.twitter.com/aiZIfDOGit— arcobalenotre (@ArcobalenoTre) November 15, 2024La terza stagione di Thedebutterà infatti questa sera a sole 48 ore di distanza dalla finale di Iosu Canale 5. I due programmi sono ovviamente diversissimi, ma il fine comune è il medesimo: far cantare dei bambini e far vincere il più bravo. Il pubblico generalista però, dopo aver sentito i bambini cantare per sei settimane su Canale 5, avrà voglia di sentirne altri su Rai1? Il rischio “sovraesposizione” c’è e generalmente chi prima arriva, meglio alloggia.