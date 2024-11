Tuttivip.it - “A questo punto usciamo, non ha senso”. Grande Fratello, alcuni concorrenti sono in rivolta: “È una follia”

Leggi su Tuttivip.it

Luca Calvani ha espresso apertamente la sua frustrazione per le dinamiche che siinstaurate nella Casa del, lamentando che lui ealtrivengano messi in secondo piano rispetto ai cosiddetti “protagonisti” di questa edizione, come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Durante un confronto con Mariavittoria Minghetti, l’attore toscano ha anche sottolineato come il nuovo triangolo formato da Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi rischi di catalizzare ulteriormente l’attenzione, lasciando ancora meno spazio agli altri inquilini.Non è la prima volta che Calvani manifesta il proprio disagio. Già qualche settimana fa, in una conversazione con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, aveva commentato ironicamente: “Noi siamo qui dentro solo per cucinare,” riferendosi al fatto che la maggior parte delle puntate si concentri sulle relazioni sentimentali che si sviluppano nella Casa.