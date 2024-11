Game-experience.it - Xbox, Microsoft pubblica il quinto Transparency Report dedicato all’IA e alla lotta alla tossicità

Leggi su Game-experience.it

ha presentato il, a conferma dell’impegno continuo dell’azienda per garantire un’esperienza di gioco migliore e più sicura, grazie a soluzioni basate sull’AI per potenziare l’efficacia umana nel rilevamento e nella prevenzione di comportamenti dannosi sulla piattaformae garantire il continuo equilibrio e la soddisfazione dei bisogni della community.Tra i punti chiave del:L’attenzione al bilanciamento tra sicurezza e autenticità nella messaggistica, grazie a un nuovo approccio che individua e intercetta i messaggi dannosi provenienti da utenti non amici.Incremento della sicurezza grazie anche alle segnalazioni dei giocatori, che hanno aiutato a identificare e a intervenire su account non autentici tramite la funzione di segnalazione.Implementazione di un doppio metodo di IA che comprende due nuovi strumenti costruiti per supportare i team di moderazione e rilevare lo spam e la pubblicità.