Equitazione | Simon Delestre vince nel Global Champions Tour a Monaco De Luca chiude decimo

L'ottava tappa del Global Champions Tour 2025 a Monaco ha regalato emozioni intense, con Simon Delestre che si consacra campione in una gara ricca di suspense. Il forte francese, in sella a Cayman Jolly Jumper, ha conquistato la vittoria impeccabile nel jump-off con un tempo di 32.06, dimostrando tutta la sua abilità e determinazione. Mentre Luca Luca si aggiudica il decimo posto, l’evento si conferma come uno dei più avvincenti della stagione.

L'ottava tappa del Global Champions Tour 2025, svoltasi sul campo di gara del Principato di Monaco, si è conclusa da pochi minuti. Ecco come sono andate le cose in terra monegasca, per quanto riguarda il contest di salto ostacoli. A vincere è stato il forte francese Simon Delestre, che in sella al suo Cayman Jolly Jumper e con il tempo di 32.06 al jump off, dopo un doppio percorso netto, sia nel round d'apertura sia nella manche di spareggio, è riuscito a precedere tutta la concorrenza presente. Secondo posto per il britannico Harry Charles, con il crono di 33.90 (montante Sherlock), e terza piazza per l'olandese Kim Emmen, che ha fatto fermare la clessidra a 34.