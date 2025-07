Fa caldo? La prossima volta vota ecologista L' assurda sparata dei Verdi

Quest’estate promette di essere bollente, e i Verdi ci mettono in guardia: il tempo sta per scadere. Bonelli e Fratoianni lanciano un appello urgente contro i "climafreghisti" del governo Meloni, invitandoci a riflettere sull’importanza di scelte ecologiche. È il momento di agire, perché il nostro pianeta non può più aspettare. La svolta ambientale è nelle nostre mani.

Il partito di Bonelli e Fratoianni lancia l'allarme sull'estate rovente: "Il tempo sta per scadere". E attacca i "climafreghisti" del governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fa caldo? La prossima volta vota ecologista". L'assurda sparata dei Verdi

