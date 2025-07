Migranti Piantedosi e Brunner in Libia

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, accompagnato dal Commissario europeo Magnus Brunner, si appresta a visitare Tripoli e Bengasi in Libia la prossima settimana. Un viaggio che mira a comprendere meglio i punti di partenza degli sbarchi e rafforzare la cooperazione nel contrasto alla migrazione irregolare. Un impegno che potrebbe segnare un passo decisivo nella gestione europea delle sfide migratorie, con l’obiettivo di garantire sicurezza e solidarietà .

22.42 La prossima settimana il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si recherĂ a Tripoli e Bengasi in Libia con il Commissario europeo per gli Affari Interni e le Migrazioni Magnus Brunner. "Andremo lì perchĂ© nella Libia,sia nella parte della Tripolitania che della Cirenaica, ci sono luoghi di particolare interesse. Soprattutto in Tripolitania ci sono gli unici punti di partenza degli arrivi via mare che registriamo quest'anno".Così il Ministro Piantedosi al Forum in Masseria. Sul riconoscimento facciale negli stadi, si lavora.

In questa notizia si parla di: piantedosi - libia - brunner - migranti

