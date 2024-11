Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

, volto emergente di, conquista il pubblico per autenticità e serietà. Scopriamo tutto su di lui!, giovane originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è uno dei volti emergenti di, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Iscritto all’Università degli Studi di Salerno,è uno studente che concilia lo studio con un passato da calciatore, un’esperienza che ha contribuito a definirne il carattere competitivo e determinato. È arrivato nel programma con l’obiettivo di trovare una connessione autentica e, fin da subito, ha concentrato le sue attenzioni su Martina De Ioannon, una delle troniste più amate della stagione.e la scelta di corteggiare MartinaLa decisione didi corteggiare Martina non è passata inosservata.