Bergamonews.it - Ucciso da un pioppo caduto in strada: fissata l’udienza preliminare per i due dipendenti del Crea

Bergamo. È stataper il 19 febbraio 2025che vede imputati Sabrina Locatelli e Nicola Pecchioni,del, il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali. L’accusa che viene loro mossa dal pubblico ministero Paolo Mandurino è omicidio colposo, in cooperazione tra loro, per non aver impedito l’evento, ovvero la morte di Ferruccio Carminati, il motociclista travolto dal unmalato di un filare lungo la via Stezzano, in un terreno di proprietà dell’ente.Locatelli, 53 anni, è biologa ricercatrice e responsabile della sede di ricerca di Bergamo, mentre Nicola Pecchioni, 59 anni, è direttore del Centro, laureato in Scienze agrarie e specializzato in Biotecnologie vegetali. Nell’ottobre 2023 avevano commissionato una perizia allo studio Gpt di Bergamo e fu l’agronomo Marco Teli, collaboratore a tempo pieno dello studio, a stilare la relazione.