Tutti pazzi per l’idromassaggio pochi conoscono però la storia della nascita della Jacuzzi sapete perché si chiama così?

Lavasca da bagno conè legata a due fratelli italiani emigrati in California lo scorso secolo: scopriamo ladei fratelli.L’umanità ha sempre avuto un rapporto speciale con l’acqua, soprattutto quando questa è calda. Già nell’antichità, culture diverse hanno scoperto e sfruttato i benefici delle sorgenti termali naturali. Dai bagni romani agli “onsen” giapponesi, l’idroterapia era già una pratica consolidata millenni fa. Queste civiltà non solo si immergono nelle acque calde naturali ma imparano anche a ricreare artificialmente queste condizioni di benessere quando le sorgenti termali non erano disponibili. L’utilizzo di pietre riscaldate o di complessi sistemi di tubature testimonia un ingegno umano precoce nella ricerca del relax esalute attraverso l’acqua.