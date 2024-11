Gaeta.it - Strade di Stromboli in Fiamme: Cittadini Protestano per la Sicurezza dopo le Alluvioni

Facebook WhatsAppTwitter Le recentiche hanno colpito l’isola dihanno provocato non solo danni ingenti, ma anche una mobilitazione dei. Oltre 150 residenti, insieme a una delegazione di Ginostra, hanno sfilato per lereclamando interventi immediati per ladell’isola. La grave situazione di rischio idrogeologico e le preoccupazioni per ladegli abitanti hanno spinto i manifestanti a far sentire la propria voce. La protesta: motivazioni e richieste deiIl corteo, che ha preso vita nel cuore dell’isola, ha evidenziato un sentimento di urgenza e frustrazione. I partecipanti alla manifestazione hanno chiesto la messa indei versanti die Ginostra, la frazione più piccola dell’isola. Il malcontento verso le istituzioni è palpabile, con iche ribadiscono di non poter più aspettare.