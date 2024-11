Spari in un locali per farsi servire da bere | il Questore dispone 30 giorni di chiusura

Leggi su Corrieretoscano.it

SESTO FIORENTINO – Dopo il movimentato episodio in un locale di Sesto Fiorentino, con un cliente che ha sparato in aria perdare daall’orario di, è scattato il provvedimento diper 30previsto dal. La Polizia di Stato, nella notte fra il 9 e il 10 novembre , era subito intervenuta con diverse pattuglie fermando in zona ed arrestando quattro uomini di origine straniera, tutti già noti alle forze di polizia, tra i quali il presunto autore dello sparo.L’episodio non sarebbe il primo a richiamare l’attenzione dell’autorità provinciale di pubblica Sicurezza: secondo quanto ricostruito, lo scorso gennaio nei pressi del medesimo locale avrebbe avuto luogo una violenta rissa (richiamata nel provvedimento) tra due gruppi contrapposti che si sarebbero scontrati con oggetti contundenti ed atti ad offendere, alcuni dei quali riportando anche ferite con diversidi prognosi.