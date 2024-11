Lanazione.it - Spacciatore cerca di sfuggire a un controllo, arrestato dopo un inseguimento nel centro di Pistoia

, 14 novembre 2024 – Unoè statodalla poliziaunneldi. L'uomo, 37enne, marocchino, è accusato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ed è stato fermatoun brevein auto. È un senza fissa dimora e i poliziotti della squadra mobile lo hanno notato fare movimenti sospetti di solito riconducibili ad un'attività di spaccio di droga. Per tale motivo gli agenti lo hanno osservato finché in una via ha dato dello stupefacente. Gli agenti lo hanno fermato, invitandolo a scendere dall'autovettura per procedere al. Ma alla vista dei poliziotti l'uomo si è chiuso in macchina ed è partito a tutta velocità per non farsi prendere. Ne è iniziato unnelle stradine diterminato poche centinaia di metri, dove l'uomo è stato definitivamente controllato.