Sesto l’arcivescovo Delpini in visita all' Istituto Salesiani | Non guardate il telegiornale parlate con la gente

San Giovanni (Milano), 14 novembre 2024 – È stato accolto da canti e applausi monsignor Mario, che oggi hato l’diSan Giovanni, il polo più grande d’Europa con 2.750 studenti di ogni ordine e grado e 300 collaboratori. In palestra,di Milano ha incontrato 540 ragazzi delle medie. “Sono contento di vedervi e sono anche abbastanza esperto di adolescenza per sapere che il vostro grande entusiasmo non è per vederedi Milano, ma per saltare un’ora di scuola – ha ironizzato –. A parte gli scherzi, grazie di questa accoglienza festosa e di quello che rappresentate per questo, perSan Giovanni e per le città vicine. Siete una grazia e, crescendo, dovrete sentire la bellezza della vita e rendere la vita bella anche agli altri”.