Scacco matto all’abbandono Corsi su misura per gli studenti

Anche in Lombardia il fenomeno dell’abbandono scolastico coinvolge uno studente su dieci, il 9,9% secondo i dati Eurostat, per fortuna in calo rispetto al 13,3% raggiunto nel 2018. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di tutti, insegnanti e genitori in primis, spesso ricorrendo a strumenti didattici innovativi come quelli scelti dalla Cooperativa Sociale ’Il Manto’ di Como che offre ai ragazzi perpersonalizzati di recupero. È nato così il progetto ’Fuori Classe’ basato su pratiche di accoglienza ed educazione condivisa con il supporto di psicologi che accompagnano i minori con difficoltà nel loro percorso evolutivo. Grazie al contributo di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti oltre 200 ragazzi della provincia di Como otterranno il sostegno di cui hanno bisogno per superare le loro difficoltà sui banchi.