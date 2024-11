Ruud-Rublev in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi su Sportface.it

Casperse la vedrà contro Andreynel terzo match di round robin delle ATPdi. Entrambi i giocatori sono chiamati a vincere per qualificarsi, ma un successo potrebbe non bastare a nessuno dei due. Il russo, oltre a vincere in due set, dovrà anche sperare in una sconfitta di Alcaraz (sempre in due set). Il norvegese, invece, rischierebbe di essere eliminato in caso di vittoria di Alcaraz ma la sua posizione è decisamente migliore, proprio in virtù del successo ai danni di spagnolo nel primo incontro. In sostanza, seha già un piede e mezzo fuori, persi tratta invece di una ghiotta opportunità. E nonostante un periodo di forma non ottimale, anche contro Zverev ha dimostrato di potersela giocare eccome in queste condizioni.RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYscenderanno in campo venerdì 15 novembre alle 20:30.