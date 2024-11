Rugby | Italia contro la Georgia senza Capuozzo e Lorenzo Cannone

Leggi su Sportface.it

Due assenze importanti per l’Italdel CT Gonzalo Quesada in vista del secondo test match delle Autumn Nations Series 2024lain programma domenica 17 novembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova., in seguito al trauma facciale riportato nel corso della sfidal’Argentina, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una frattura nasale: sarà sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di lunedì. Il terza linea-ala del Benetton ha fatto rientro a Treviso. Anche Angenon sarà a disposizione per il matchla. L’estremo del Tolosa, uscito al settimo minuto in seguito ad un trauma cranico, non presenta problematiche dal punto di vista clinico e sta seguendo i protocolli internazionali per il rientro in campo.