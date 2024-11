Rompipallone.it - Roma, subito guai per Ranieri: l’attaccante esce in lacrime

peralla guida della, con un infortunio delche va ko edindal campoLacambia guida tecnica: Claudioè ufficialmente il nuovo allenatore del club dopo l’esonero di Ivan Juric, sollevato dall’incarico a seguito della sconfitta contro il Bologna. Il ritorno diallaè stato accolto con entusiasmo dai tifosi, ma la situazione si complica.Durante un match con la nazionale,della squadra giallorossa haun infortunio, uscendo dal campo in. Questo problema fisico rischia di pesare sul lavoro del nuovo tecnico, chiamato a riportare la squadra ai vertici della classifica., però, non ha perso tempo e ha già iniziato a preparare la sfida cruciale contro il Napoli capolista, in programma al Maradona.