Richard Gadd ha rivoluzionato l' undercut e il risultato è questo

ha firmato con Netflix (ancora) dopo il successo planetario di Baby Reindeer, la serie che lo vede autore e protagonista e che si basa sulla sua esperienza di vita. E questa è la prima notizia. La seconda è che il successo di questa serie - che all’inizio era una piccola produzione britannica e poi si è trovata a vincere gli Emmy – non ha cambiato di una virgola l’attore. Parliamo ovviamente del suo stile e del suo mood:può vivere la più terribile delle esperienze di stalking, può arrivare sul palco con un kilt scozzese, ma se lo ritrovi al bar a prendere un cappuccino, ti sembra davvero l’amico della porta accanto. Secondo noi, la ragione risiede nella sua espressione da bravo ragazzo che risulta quasi contagiosa.Così tanto da bravo ragazzo (almeno in apparenza –lo sa chi ha visto la serie tutta intera) che anche l’hair look che ormai indossa da una vita – l’, più noto come doppio taglio – abbandona la sua aria nota punk per diventare, appunto, un taglio da liceale.