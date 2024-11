Gaeta.it - Papa Francesco incontra ostaggi rapiti da Hamas: un gesto di solidarietà e impegno

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha avuto un incontro significativo oggi con una delegazione diche erano statidail 7 ottobre scorso. Quest’incontro ha avuto un forte impatto emotivo, evidenziando l’del Santo Padre nei confronti delle vittime, in particolare in un periodo così delicato per la regione. L’evento, descritto come toccante, sottolinea il ruolo della Santa Sede nell’affrontare tematiche complesse legate alla pace e alla giustizia.Il contesto del rapimentoIl rapimento deglida parte diha scatenato una serie di eventi tragici e ha portato l’attenzione internazionale sulla situazione in Medio Oriente. A partire da quel giorno, il 7 ottobre, le famiglie deglihanno vissuto momenti di angoscia e apprensione, con la speranza di un loro ritorno.