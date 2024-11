Niente pacchetti ora a chi si ama si regalano canzoni personalizzate

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Esiste regalo più bello di una canzone? Per chi ha sempre sognato che ‘Aurora’ d Eros Ramazzotti, ‘Perfect’ di Ed Sheeran’, ‘A te’ di Jovanotti o ‘Everything’ di Michael Bublé fossero state scritte per loro, è arrivato il servizio che realizza. Sono tantissimi i siti che oggi ?offrono la possibilità di regalare a una persona cara un brano che parli di lei. Qualcuno si avvale anche dell’intelligenza artificiale, ma la maggior parte delle realtà sono composte da professionisti del campo musicale che scrivono personalmente testo e musica. Ogni piattaforma ha le sue regole, c’è chi invia un modulo da compilare e chi preferisce una telefonata: in entrambi i casi chi sta facendo il regalo descrive la persona a cui vuole dedicare la canzone e la loro relazione, non dimenticando momenti importanti o piccoli aneddoti.