NBA risultati della notte 14 novembre | Giannis Wembanyama e LeBron che notte da record! I Cavaliers restano imbattuti

11 partite e un certo qual numero di prestazioni da sottolineare nellaNBA. Di materiale ce n’è tanto sui parquet d’America, anche perché, dalle superstar consolidate a chi sta emergendo nel panoramalega professionistica a stelle e strisce, si è sostanzialmente coperto tutto l’arco di vent’anni di storia.Laparte con un match a basso punteggio, quello con cui gli Orlando Magic (7-6) superano gli Indiana Pacers (5-6) per 94-90 rimontando nell’ultimo quarto con i 29 punti di Franz Wagner, utili a respingere i 25 di Pascal Siakam e i 23 con 12 rimbalzi di Bennedict Mathurin. Successo vitale anche per gli Oklahoma City Thunder (10-2), che si confermano tra i migliori dell’inizio di stagione superando per 106-88 i New Orleans Pelicans (3-9): accanto a Shai Gilgeous-Alexander (29) funziona benissimo Jalen Williams (31); per i Pelicans 18 di Brandon Ingram.