Namite Selvaggi vince Io Canto Generation 2024

A suon di cover e duetti,li ha battuti tutti ed è la vincitrice della seconda edizione di Io. Dopo la vittoria di Marta Viola lo scorso anno, il talent di Gerry Scotti anche in questa stagione ha visto trionfare una giovanissima promessa delha 14 anni ed è nata in Tanzania (da padre italiano) ma fin da piccola si è trasferita con la famiglia in Italia: vive a Terracina.Nella puntata finale, niente più squadre: i 12 concorrenti rimasti in gara si sono scontrati singolarmente. Dopo una prima scrematura, per 6 ragazzi è stato il momento di duettare con i coach: Lola Ponce, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo e Fausto Leali. In una manche finale tutta al femminile,se l’è dovuta vedere con Maria Francesca Cennamo (10 anni) e Cristina Fiorita (14 anni).