Milan, Paulo Fonseca chiude la settimana di Milanello

Ultimo giorno di allenamentole aello per ildi. Squadra ridotta per i tanti convocati nelle Nazionali.La squadra oggi si è ritrovata aello per concludere l'ultimo allenamento della. Una squadra ridotta a causa dei vari calciatori assenti per la convocazione nelle rispettive Nazionali. Ilha svolto nella mattinata di giovedì 14 novembre l'ultimo allenamento della. Dal giorno seguente i pochissimi rimasti aello avranno alcuni giorni di riposo.Lunedì, poi, i giocatori torneranno al lavoro per prepararsi in vista del match contro la Juventus (il prossimo sabato 23 novembre a San Siro). Un allenamento misto per la squadra che ha concluso così lalavorativa.affronta aello l'ultimo allenamento della