Marina La Rosa: "Ai provini erano convinti che mi avrebbero portato a letto. Quando i cachet per le serate diminuirono, mi sfilai, dovevo mettermi accanto al deejay, tutti ti gridano faccela vedé, faccela toccà"

Esordì sul piccolo schermo alla primissima edizione del Grande Fratello, nel 2000, poi è arrivata la chiamata dell’Isola dei Famosi, nel 2019. Adesso,Laè tornata in televisione con un’altra sfida importante: La Talpa. La donna, che oggi ha 47 anni, è una delle protagoniste del reality condotto da Diletta Leotta ed è pronta a seminare il caos tra i concorrenti nella faticosa ricerca della Talpa.La sua carriera televisiva si è spesso limitata ai reality, anche perché, a detta della stessa La, il soprannome “gatta morta” che le fu affibbiato al Grande Fratello ha condizionato qualsiasi altra esperienza successiva. “Ogni volta che facevo un incontro per un film, purtroppo, la mia fama di ‘gatta morta’ arrivava insieme a me eche micon uno schiocco di dita.