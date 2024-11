Primacampania.it - Marigliano: controlli dei Carabinieri nel rione Pontecitra

– Nel cuore del quartiere popolare di, nel comune di, idella Compagnia di Castello di Cisterna hanno svolto un servizio di controllo straordinario. Supportati dal Reggimento Campania, i militari hanno eseguito posti di controllo e decine di perquisizioni domiciliariIn una delle abitazioni ispezionate, ihanno trovato due pistole a salve senza tappo rosso, complete di caricatori. In un altro appartamento, un 32enne custodiva in casa una somma considerevole di denaro, quasi ventottomila euro. Col denaro una macchinetta conta-soldi e telecamere di sorveglianza disposte strategicamente attorno al perimetro dell’abitazione per monitorare gli interventi delle forze dell’ordine.Tre le persone denunciate per contrabbando di sigarette. Sono state sorprese in strada, con le “bionde” in bella mostra su alcune bancarelle improvvisate.