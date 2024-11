Ilgiorno.it - Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per un paio di cuffiette: ultimi accertamenti genetici

(Milano) – È stato conferito l’incarico per glinelle indagini sull’omicidio di, il 31ennecon una coltellata al torace nella notte tra il 10 e l’11 ottobre a. L’assassino è Daniele Rezza, 19 anni, reo confesso e in carcere per omicidio volontario pluriaggravato, anche dai futili motivi, e per la rapina di undi cuffie wireless, mentre la vittima stava rientrando a casa dopo un turno notturno di lavoro in un supermercato. Omicidio, l’autopsia conferma:da una sola coltellata che ha reciso una vena tra cuore e polmone Le analisi genetiche, che riguardano, tra le altre cose, quelle cuffie e i vestiti di Rezza e che hanno un termine di 60 giorni, sono l’ultimo passaggio dell’inchiesta e poi la Procura potrà chiedere, entro sei mesi dall’esecuzione della misura cautelare, il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare.