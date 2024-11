Manovra | Pd ' approvare emendamento c sinistra per 55 mld a sanità'

Liberoquotidiano.it - Manovra: Pd, 'approvare emendamento c.sinistra per 5,5 mld a sanità'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Il Partito Democratico sfida il governo adl'allapresentato dalle opposizioni che chiede di incrementare il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) di 5,5 miliardi di euro a partire dal 2025. “Una norma necessaria – sottolinea il capogruppo democratico in commissione affari sociali della camera, Marco Furfaro – per rafforzare lapubblica e garantire servizi più accessibili e di qualità per tutti i cittadini e assumere nuovi medici e infermieri”.Nel dettaglio, la proposta prevede: 2 miliardi di euro destinati all'assunzione a tempo indeterminato di personale medico, sanitario, veterinario e delle professioni sociosanitarie. Un intervento fondamentale per affrontare il fabbisogno di personale specializzato e ridurre il carico di lavoro nelle strutture sanitarie.