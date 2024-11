Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-3 5-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI5-4 BREAK! Non passa il dritto del moscovita. Dopo il cambio di camposervirà per il.40-AD Palla break. CHE PUNTOOO! Rovescio lungolinea, dritto dall’altra parte ed inside in in avanzamento vincente.40-40 A metà rete il dritto in uscita dal servizio del russo. Parità.40-30 Servizio e rovescio incrociato a bersaglio per il numero 5 ATP.30-30 Peccato. Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore con il rovescio lungolinea di.15-30 Bravissimo, che si avventa sul drop dell’avversario e chiude con lo smash.0-30 Non passa il rovescio lungolinea del moscovita.0-15 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio del russo.4-4 Gamesotterra la risposta di dritto e torna ora alla battuta.