Oasport.it - LIVE Fritz-De Minaur 3-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: c’è il break dell’australiano!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASINNER SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI3-4 Gratuito di dritto di!30-40 Mamma mia! Punto devastante. Lo vince l’australiano dopo una serie di recuperi mostruosi di entrambi. Venti colpi!30-30 Eh si, favoloso inside in dell’USA.15-30 Con la stop volley di rovescio De.15-15 Servizio e dritto al volo.0-15 Wow, favolosa uscita lungolinea di rovescio del canguro!3-3 Prima vincente e altro comodo game per il tennista aussie.40-15 Sbaglia il primo drop shot del match De.40-0 Non tiene in campo il rovescio.30-0 Errore di rovescio.15-0 Servizio e dritto.3-2 Ace sporco.40-0 Servizio e comodo rovescio.30-0 In rete il rovescio di ADM.15-0 Servizio vincente slice.2-2 A quindici l’aussie.40-15 Monta sopra con il rovescio Dee vince il punto.