L'amica geniale, la fiction Rai vola grazie alla Ferrante: le cifre da urlo

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (L'- Storia della bambina perduta - Rai 1) Nella narrazione dominante si tendono a enfatizzare alcuni aspetti e a sottovalutare altri. Per esempio, laRai sta attraversando una buona stagione sia in termini di qualità che di numeri. Buono l'avvio dell'ispettore Stucky che su Rai 2 è arrivato all'8% di share così come Don Matteo" che supera 4 milioni di spettatori e segna il 23% di share. Promossa anche lunedì sera L'- Storia della bambina perduta, serie tv tratta dai celeberrimi romanzi di Elena, autrice che ha ricevuto per queste opere grandissimi riconoscimenti in Italia e all'estero venendo inserita drivista Time nella lista delle 100 persone più influenti del mondo.