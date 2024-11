Gaeta.it - La salute mentale delle persone con diabete: oltre un terzo vive con angoscia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente incontro al Senato ha messo in luce le sfide psicologiche affrontate dallecon, rivelando cheundi essein uno stato di ansia riguardo alla propria condizione. Anche la pauracomplicanze legate alcontribuisce a un impatto negativo sul benessere generale diil 60% degli affetti. Gli esperti sottolineano l’importanza di porre il benessere personale al centropratiche di cura e assistenza. Queste considerazioni sono emerse in occasione della presentazione della campagna “Facciamo squadra attorno al”, promossa dalla Federazionesocietà diabetologiche italiane in collaborazione con la senatrice Daniela Sbrollini, in tema con la Giornata mondiale del.Il peso della diagnosi disullaLa diagnosi diha un impatto significativo non solo sul corpo, ma anche sulla mente.